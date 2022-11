Policiers attaqués à Bruxelles: les premiers éléments de l’enquête

Une conférence de presse a été tenue à 11h pour revenir sur l’attaque ayant fait un mort et un blessé dans les rangs de la zone de police Bruxelles-Nord. Une enquête « du chef d’assassinat et tentative d’assassinat dans un contexte terroriste » a été ouverte par le parquet fédéral.

A la suite de l’intervention de renforts, l’individu suspecté d’être l’auteur des faits, identifié comme Yassine M., a été blessé par balle et emmené à l’hôpital. Le parquet fédéral a confirmé que ce Belge né en 1990 était connu pour des faits de droit commun, pour lesquels il a été détenu entre 2013 et 2019, comme nous l’écrivions ce matin en confirmant des éléments dévoilés par De Morgen. Il résidait à Evere. Il était également fiché au sein de la Banque de données commune de l’Ocam, en tant « qu’extrémiste potentiellement violent ». Une enquête « du chef d’assassinat et tentative d’assassinat dans un contexte terroriste », conduite sous la responsabilité du parquet fédéral, a été ouverte. Le suspect sera entendu par un juge d’instruction dès que son état de santé le permettra.

À lire aussi Bruxelles: le suspect de l’attaque mortelle était un ex-détenu connu pour son idéologie extrémiste

La zone de police Bruxelles-Nord en deuil

L’identité du policier décédé à l’hôpital à la suite de cette attaque a également été confirmée. Il s’agit de Thomas M, 29 ans. Son collègue, Jason P., âgé de 23 ans, a quant à lui été amené d’urgence à l’hôpital pour sa blessure au bras. Ses jours ne sont plus en danger, confirment tant le parquet fédéral que le chef de corps de la zone de police Bruxelles Nord, Olivier Slosse. Très ému, ce dernier a évoqué ses collègues. « Aujourd’hui, le corps de police se réveille dans un jour particulièrement triste. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses collègues, ses amis », a-t-il déclaré. « Avec nous, ce sont les proches de tous les hommes et femmes qui veillent jour et nuit à la sécurité de nos rues qui sont sous le choc. C’est tout le corps de police qui est en deuil. »

Pour sa part, le procureur de Bruxelles, Tim de Wolf, a, lui, précisé qu’une enquête menée par le parquet de Bruxelles avait été ouverte pour « coups et blessures sous la légitime défense », vu les coups de feu tirés sur le suspect. Le parquet doit également s’attacher à faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à la mise en liberté de Yassine M., qui s’était rendu plus tôt dans la journée dans un commissariat d’Evere, proférant des menaces à l’égard de la police et réclamant une prise en charge psychologique. Le magistrat de garde sollicité par la police avait décidé qu’il ne pouvait tomber sous le coup d’une procédure Nixon, et que celui-ci pouvait subir librement un examen psychologique aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. Yassine M. avait fini par retrouver la liberté dans le courant de la journée.