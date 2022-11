Anne Fakhouri est décédée à 48 ans

L’autrice française avait écrit de la fantasy et du fantastique et même de la chick-lit. Elle a succombé à une longue maladie.

Anne Fakhouri, née à Paris le 3 mars 1974 et morte le 9 novembre 2022, était une voix forte dans les littératures de l’imaginaire. Elle a écrit parmi les meilleurs romans du fantastique français, comme Narcogenèse, paru en 2011 chez L’Atalante ; et parmi les meilleurs romans de la fantasy française, comme Le Clairvoyage et sa suite La brume des jours, parus en 2008 et 2010 chez L’Atalante, ou American Fays (Critic) écrit avec Xavier Dollo.

Elle était professeur de lettres, elle avait obtenu sa maîtrise à la Sorbonne, où elle avait travaillé sur les cycles arthuriens. Déjà l’appel de l’imaginaire. Le prof qu’elle était avait d’ailleurs écrit en 2007 Le Petit Guide à trimbaler de la fantasy, avec Pierre Demetz et Jérôme Vincent. Parisienne de naissance, elle s’était installée ensuite à Rennes, avec son mari et leurs deux filles.