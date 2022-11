Policier tué à Bruxelles: rien n’a entravé l’expédition mortelle de l’ex-détenu au pedigree radical

La police est sous le choc. Un de ses membres est mort, l’autre blessé. Fiché par l’Ocam, le suspect Yassine M. avait quelques heures avant l’attaque fait part de sa volonté de s’en prendre aux forces de l’ordre et avait demandé une prise en charge psychologique. Il avait néanmoins été maintenu en liberté, sur base d’une interprétation stricte de la « procédure Nixon » par le parquet.

Jeudi soir, peu après 19h, un homme né en 1990, domicilié à Evere et identifié comme Yassine M. s’est approché d’une voiture de police arrêtée à un feu rouge sur la rue d’Aerschot, occupée par les inspecteurs Thomas M et Jason P. Rapidement, l’individu a porté par la fenêtre ouverte du véhicule un coup de couteau à la gorge du premier, qui était alors au volant. Une attaque ne laissant aucune chance à l’inspecteur de 29 ans, originaire de la province de Liège. Peu après, Thomas M., qui exerçait depuis 4 ans au sein de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse), perdra la vie à l’hôpital.