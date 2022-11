«Colère envers les hypocrites qui twittent leur soutien»

Les organisations syndicales n’ont pas manqué de réagir suite aux faits tragiques. C’est la CGSP qui a dégainé la première, affirmant dans un communiqué « être atterrée et consternée de ce nouvel assassinat d’un jeune policier et de la tentative d’assassinat sur son collègue ». L’organisation syndicale a également interpellé la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, et son homologue de la Justice, Vincent Van Quickenborne. « La CGSP demande sans délai que la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le gouvernement s’engagent à mettre les moyens nécessaires pour diligenter l’enquête au plus vite pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet acte crapuleux. Il va sans dire qu’en raison des premiers éléments sur les circonstances précédant cet assassinat, nous exigeons que le ministre de la Justice diligente une enquête indépendante interne sur les raisons qui n’ont pas permis d’empêcher l’auteur de commettre un acte qu’il avait annoncé. »