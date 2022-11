Faut-il exclure Laurent Minguet de l’Académie royale pour racisme?

Faut-il exclure l’ingénieur et homme d’affaires liégeois Laurent Minguet de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, dont il est membre depuis 2009 ? Depuis jeudi soir, la polémique enfle sur les réseaux sociaux, après que le médecin microbiologiste et ancien porte-parole interfédéral « Covid », Emmanuel André, ait exhumé un tweet de M. Minguet envoyé le 5 septembre 2019.

On y lit ceci : « En moyenne le QI des noirs est inférieur au QI des blancs inférieurs à celui des Asiatiques. En moyenne ! Et les causes sont génétiques ET environnementales ».