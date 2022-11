Pierre Kroll: «Je subis la noirceur du monde comme chacun d’entre nous»

Un Russe et un virus ont empoisonné la vie de Pierre Kroll comme celle de la planète. Dans son nouvel album, le cartooniste dessine l’invraisemblable, sans jamais perdre la soif de rire.

Virus, Ukraine, inflation, 11 novembre le plus chaud de l’histoire… à quand une baleine du Groenland dans la Semois ? Sans Arno, le Grand Jojo, Julos Beaucarne, Sempé et la Reine Elisabeth II, la planète ne tourne plus rond. Délivrée de la politique, Angela Merkel fait de la randonnée. Boris Johnson joue de la batterie chez les Rolling Stones. Ces douze derniers mois, Pierre Kroll nous a fait partager 300 éclats de rire pour oublier, le temps d’un dessin, les tragédies de l’actualité. Bien décidé à nous rendre l’optimisme, l’artiste prédit la victoire des Diables rouges au Qatar. Ne riez pas. Son coup de crayon est souvent prémonitoire… En attendant la finale, le 18 décembre, nous l’avons bombardé de questions sur l’exercice houleux du métier de cartooniste en 2022.