Ocean Viking: violent bras de fer entre la France et l’Italie

L’Italie s’est comportée de façon très inhumaine et non professionnelle », a déclaré, ce jeudi, le gouvernement français. « La réaction de la France est totalement incompréhensible et disproportionnée », lui a rétorqué, piqué à vif, l’exécutif italien.

Au cœur de cette grave querelle diplomatique entre Paris et Rome, la pire crise politique depuis le début du mandat de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, on retrouve un bateau et ses 230 passagers, exténués par vingt jours de pérégrinations en mer. Après avoir lancé 35 demandes de débarquement infructueuses, et avoir été officiellement refusé par les autorités italiennes, le navire, Ocean Viking, battant pavillon norvégien, et affrété par l’ONG SOS Méditerranée pour sauver les migrants en détresse en mer, a enfin pu accoster, ce vendredi, au port militaire de Toulon, dans le sud de la France.