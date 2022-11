La garde alternée, comme les jeunes la vivent

Donc, tous les vendredis, je change. Mon papa me conduit à l’école, je passe ma journée comme d’hab’ avec mes potes puis je prends le bus et je vais chez maman. » Ainsi se passe la vie de Théodore, 13 ans. En changeant chaque semaine de maison, Marie, 12 ans, a ainsi « l’impression d’être, dans les dix minutes, une intruse ». Et pour se sentir chez lui, Lewis, 16 ans, indique : « J’ai mon petit fauteuil, mon ordinateur, et je me mets dans une couverture et je fais mes devoirs, soit des trucs. Voilà, c’est vraiment là où je me sens le plus chez moi. » Et Giorgio, 16 ans, de conclure : « Chez papa et chez maman, c’est pas que c’est deux mentalités différentes, mais on vit différemment… »