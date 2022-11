La crise énergétique et l’inflation pèsent sur le moral des Belges

Le groupe Psy et Corona a sondé quelque 18.000 Belges pour continuer à monitorer l’évolution des préoccupations de la population face aux crises. Sans surprise, ce sont les inquiétudes d’ordre financier qui dominent.

Les crises se suivent et ne se ressemblent pas, à ceci près qu’elles ajoutent de l’angoisse à l’angoisse. Si la situation sanitaire s’est considérablement améliorée, la guerre en Ukraine et la crise énergétique et financière dominent aujourd’hui l’actualité.

Comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a relevé ce mercredi, le nombre de décès hebdomadaires dus au covid dans le monde (un peu moins de 10.000 la semaine dernière) est en net recul (-90 % par rapport à février, où le pic hebdomadaire avait été atteint avec 75.000 morts). Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, les autorités belges ont d’ailleurs mis fin à l’application Coronalert, utilisée depuis deux ans pour informer les personnes à risque de possibles cas contacts.