Policier tué à Bruxelles: l’hommage de la police liégeoise (vidéo)

Des policiers mènent ce vendredi soir une action symbolique après l’attaque à l’arme blanche de jeudi soir qui a coûté la vie à un de leurs collègues. Les zones de police Polbru et Midi de sont réunies Place Poelaert à 19h15 (heure de l’attaque) pour une minute de silence et salut en hommage à leur collègue décédé. Une action approuvée par les chefs de corps. Les policiers se sont rendus au pied du palais de justice de Bruxelles – en tournant le dos à l’institution – alors que plusieurs voix s’étonnent de l’action judiciaire dans ce dossier.

Rappel des faits

Le suspect, dénommé Yassine M., était déjà connu des services de police pour des faits de droit commun et se trouvait sur liste de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM). L’homme est déjà connu des services de police pour des faits de droit commun et a été incarcéré entre 2013 et 2019. Par ailleurs, il se trouve sur liste de l’OCAM. Il s’agit d’un homme de nationalité belge, domicilié à Evere. « Compte tenu des circonstances, le parquet fédéral s’est saisi des faits et a chargé un juge d’instruction spécialisé en terrorisme de mener l’enquête du chef d’assassinat et de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste », a déclaré le parquet fédéral.