Policier tué à Bruxelles: le suspect est ressorti de l’hôpital «de son plein gré,avant son évaluation» précise les Cliniques Saint-Luc

Les Cliniques universitaires de Saint-Luc viennent de publier un communiqué suite au décès du policier, jeudi soir à Bruxelles. Le suspect venait de quitter l’hôpital lorsqu’il a commis cette attaque. Cet élément a soulevé quelques questions.

« Le jeudi 10 novembre vers 11h, un homme, accompagné par 3 policiers, se présente au Service des urgences pour une prise en charge psychologique volontaire » écrit l’hôpital. « 28 minutes plus tard et conformément aux protocoles en vigueur, cette personne est évaluée par une infirmière d’accueil et d’orientation pour la suite de sa prise en charge aux Services des urgences. »