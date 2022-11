Qualifications Coupe du monde de basket: les Belgian Lions dominés de 34 points en Turquie

Plus collective (22 assists à 12), la Turquie a dominé son sujet pour l’emporter de 34 points 86-52 (mi-temps: 43-27). Bitim a terminé avec 19 points, 6 rebonds et 5 assists alors que Kabaca a ajouté 16 unités. Côté belge, Ismael Bako a été le plus présent avec 17 points (6/6 à 2pts) et 5 rebonds.

Si les Turcs étaient privés de plusieurs de leurs joueurs vedettes NBA, les Belgian Lions n’en ont pas profité s’obligeant à gagner contre la Grèce lundi pour conserver une chance de voir une phase finale de Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.