GP du Brésil: la surprise Kevin Magnussen (Haas) en pole pour la course sprint de samedi

Kevin Magnussen (Haas) partira en pole position de la course sprint samedi du Grand Prix du Brésil de Formule 1, 21e et avant-dernière épreuve de la saison.

Profitant de la pluie qui s’était invitée, Kevin Magnussen, 30 ans, a créé la surprise et s’est montré le plus rapide de la séance des qualifications vendredi sur le circuit d’Interlagos (4,309 km) à Sao Paulo devançant le double champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique George Russell (Mercedes).

Cette séance de qualifications détermine l’ordre de départ de la course sprint de samedi.