Plusieurs millions d’euros gagnés par la génération dorée des Diables rouges sont partis en fumée

Vingt-six Diables rouges vont bientôt s’envoler pour le Qatar. La quasi-totalité d’entre eux gagnent sans problème plusieurs millions d’euros par an. Mais là où il y a de l’argent, les vautours sont à l’affût. « Het Laatste Nieuws » a levé un coin du voile en s’attachant d’abord à la question des boîtes postales luxembourgeoises qui avaient été ouvertes au nom de plusieurs Diables rouges. En 2022, plus aucun Diable ne gère encore ses droits d’images par l’intermédiaire d’une société au Grand-Duché du Luxembourg. Jusqu’à l’année dernière, c’était différent. À l’époque, un régime spécial favorable aux entreprises détentrices de droits de propriété intellectuelle y était appliqué. Le droit d’image en fait partie. On entend par là : l’utilisation de l’image et du nom d’un footballeur.