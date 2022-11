Policier tué à Bruxelles: des syndicats demandent la démission du ministre de la Justice, ce dernier veut «une transparence totale» (vidéo)

Outre la tristesse, la colère et l’incompréhension montent dans les rangs des policiers.

Plus de 24 heures après le décès d’un policier après une attaque à l’arme blanche, les policiers continuent de réagir et de rendre hommage à leur collègue disparu. Mais, outre la tristesse, la colère et l’incompréhension montent dans les rangs des policiers. Plusieurs voix se sont élevées ces dernières heures pour dénoncer le suivi judiciaire porté à l’attention du principal suspect.

Pour rappel, « Yassine M.», un Belge de 32 ans né et domicilié à Bruxelles, était fiché par l’agence par l’Ocam, a révélé le parquet fédéral lors d’une conférence de presse. « Il était connu de la justice pour des faits de droit commun qui lui ont valu d’être détenu entre 2013 et 2019 ». Selon le récit du parquet de Bruxelles, il s’était présenté le matin des faits jeudi dans un commissariat de la capitale belge en demandant d’être « pris en charge au niveau psychologique ». « Il tenait des propos incohérents, parlait de la haine contre la police », a raconté le procureur de Bruxelles Tim De Wolf. Après avis d’un magistrat, il a été accompagné par des policiers à l’unité psychiatrique de l’hôpital Saint-Luc, où il a été pris en charge par des infirmiers. Il a ensuite quitté l’hôpital et attaqué des policiers.