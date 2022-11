La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Roberto Martinez a pris ses responsabilités»

Le Spirou basket est en tête de la D1. Cela faisait longtemps. Qui le sait, qui les suit, qui en parle ? Peu de monde. Il souffre, comme tout le basket belge, d’une crise de désamour avec le public et les médias. Et pourtant, il fut un temps où le magnifique Spiroudôme était « the place to be ». Sur le terrain, Charleroi y a conquis 8 titres de champion et dans les coulisses, les victoires étaient fêtées à la carolo, joyeusement et chaleureusement.

Tout le monde s’y pressait. En… Somme, c’était une autre époque. Puis le Spirou a quitté la scène et, avec tout le basket belge, est rentré dans l’ombre. Aujourd’hui le Spirou revit. Gabriel Jean, un financier, a assuré une délicate transition avant qu’Axel Hervelle -l’ex-star internationale- ne reprenne en mains, en 2020, la gestion sportive. Son credo : la formation et l’identification.