Seraing s’est pris les pieds dans le tapis à Louvain

Une raclée avant la trêve, voilà ce que Seraing a subi sur la pelouse d’un Louvain intraitable, efficace et inspiré. En queue de classement pour entamer la trêve internationale, les Métallos sont dans le rouge à tous les niveaux…

C’est un déplacement du côté de Louvain qui attendait des Métallos désireux de surfer sur leur succès en Coupe de Belgique face à Charleroi. Les Zèbres, la dernière victime à domicile d’un OHL pourtant peu en verve avec une maigre unité sur les douze dernières mises en jeu dans leur antre. « Nous savons toutefois que ce sera compliqué », précisait Jean-Sébastien Legros avant le coup d’envoi. « C’est pour cela que j’ai demandé à mes gars de ne pas faire n’importe quoi, tant en possession de balle qu’au niveau défensif ».

Une consigne simple et parfaitement entendue en début de rencontre avec des incursions intéressantes de Vagner Dias et Sambu Mansoni. Seraing allait-il à nouveau surprendre son monde ? Ceux qui commençaient à y croire ont vite déchanté quand Mathieu Maertens, un esthète dans son jardin, décochait une frappe enroulée et lançait le rouleau compresseur louvaniste.