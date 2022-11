Bruxelles, épicentre des essais cliniques précoces de Pfizer

Ma motivation première, c’est l’argent… » Pedro (prénom d’emprunt), 29 ans, ingénieur de formation, n’en fait pas mystère. S’il participe pour la troisième fois de sa vie d’adulte à des essais cliniques de la Pfizer Clinical Research Unit (PCRU), située sur le site de la clinique universitaire Erasme, c’est pour pouvoir récolter des sous et partir plusieurs mois en voyage en Asie. Un pactole rapidement constitué : en 23 jours, il gagnera au total 5.900 € (primes covid et déplacements compris) pour se voir administrer deux médicaments déjà approuvés contre les problèmes urinaires dont Pfizer cherche à savoir sur une vingtaine de volontaires sains comme Pedro s’ils peuvent être combinés… Si Pedro et les autres « cobayes humains » le souhaitent, ils pourront rempiler rapidement – du moment qu’ils laissent s’écouler minimum soixante jours. A noter que le montant de la compensation varie en fonction de la durée du séjour dans la PCRU et de la nature de l’étude.