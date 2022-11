Coupe du monde 2022: Son Heung-min sélectionné avec la Corée du sud mais toujours incertain

« Nous sommes en contact avec lui et le service médical de Tottenham », a déclaré l’entraîneur portugais de la Corée du Sud, Paulo Bento, en annonçant le nom des joueurs sélectionnés.

« Nous n’avons pas le jour exact où il pourra s’entraîner avec l’équipe », a-t-il ajouté. « Nous devons attendre, nous devons analyser son état au jour le jour. Nous avons le temps de décider. Le plus important (c’est qu’)il récupère aussi bien que possible, il se sent à l’aise et ensuite nous prendrons la décision finale ».

Bento a nommé un 27e joueur, l’attaquant Oh Hyeon-gyu, qui s’entraînera avec l’équipe au Qatar et pourrait remplacer Son s’il n’est pas au rendez-vous.

Le premier match de la Corée du Sud aura lieu le 24 novembre contre l’Uruguay.

La Corée du Sud doit également affronter également le Ghana et le Portugal dans le groupe H.

Son, qui compte 106 sélections internationales et 35 buts, a écrit cette semaine sur Instagram qu’il est « très impatient de représenter notre beau pays, à bientôt ».

Une équipe sud-coréenne privée de Son et d’autres joueurs basés en Europe a battu l’Islande 1-0 lors d’un match amical à domicile vendredi.

L’équipe :

Gardiens de but : Kim Seung-gyu (Al-Shabab/KSA), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors), Jo Hyeon-woo (Ulsan)

Défenseurs : Kwon Kyung-won (Gamba Osaka/JPN), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Kim Min-jae (Napoli/ITA) Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Kim Tae-hwan (Ulsan), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Cho Yu-min (Daejeon Hana Citizen), Hong Chul (Daegu FC)

Milieux de terrain : Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Lee Kang-in (Real Mallorca/ESP), Lee Jae-sung (Mainz/GER), Jeong Woo-yeong (Freiburg/GER), Hwang In-beom (Olympiakos/GRE), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers/Angleterre), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan/CHN), Na Sang-ho (FC Séoul).