Ukraine: «La guerre continue», affirme un haut responsable après la libération de Kherson

«Nous sommes en train de gagner des batailles sur le terrain. Mais la guerre continue», a déclaré Dmytro Kouleba aux journalistes à Phnom Penh, lors d’une rencontre bilatérale avec le Premier ministre australien Anthony Albanese en marge du sommet.

Soutien

«Je comprends que tout le monde souhaite que cette guerre prenne fin le plus rapidement possible. Nous sommes certainement ceux qui le souhaitent plus que quiconque», a-t-il déclaré.

«Mais tant que la guerre se poursuivra, et que nous verrons la Russie mobiliser davantage de conscrits et acheminer davantage d’armes vers l’Ukraine, nous continuerons bien sûr à compter sur votre soutien continu», a-t-il aussi relevé.