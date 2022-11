Abandon de Jonas Gerckens à la Route du Rhum: «Ma sécurité n’était plus garantie»

Pilote automatique en rade

Sans génois, la traversée de l’Atlantique restait possible, mais sans grand espoir de performer, alors que Jonas Gerckens ambitionnait le top 10 de sa catégorie au moment du départ. Après avoir enfin dormi un peu, et mangé son premier repas chaud depuis le départ, vendredi en fin de journée, un nouveau coup dur s’est abattu sur le Class40 de notre compatriote !

« J’ai constaté que mon pilote automatique ne fonctionnait plus normalement », poursuit-il. « Et la seule manière de le réparer nécessitait que je monte au mât. Je m’en sentais totalement incapable ! Ça plus le génois déchiré, j’ai pris la lourde décision de renoncer : je ne me sentais plus en sécurité. Par exemple, ma voile J1 aurait pu se dérouler lors de la traversée du prochain gros front. Dans ce cas, la situation aurait pu être bien plus grave pour mon bateau et pour moi-même. Quant au pilote automatique au fonctionnement erratique, il m’aurait obligé à rester à la barre de longs moments, ce dont je n’étais plus capable vu mon état de fatigue. »