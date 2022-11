NBA: Milwaukee s’incline à San Antonio, Stephen Curry brille avec les Warriors (vidéos)

Il a récidivé, avec encore une jolie feuille de stats et un dernier quart-temps de feu : 40 points au total, dont 18 dans le dernier quart et dix dans les 78 dernières secondes. Avec au passage un panier à trois points crucial à 1 : 18 du buzzer, celui de l’égalisation à 98-98.

Les Cavaliers n’ont pas démérité et Donovan Mitchell a manqué d’un souffle le triple-double : 29 points, dix rebonds et neuf passes décisives, mais une fin de match gâchée par une entorse à la cheville droite. Et une troisième défaite d’affilée pour Cleveland après huit victoires consécutives.

À Boston, Tatum a marqué 34 points et Jaylen Brown en a ajouté 25 pour permettre aux Celtics de signer leur cinquième victoire consécutive, qui met fin à une série de quatre victoires de Denver.

Jokic a fait son possible en empilant 29 points pour les Nuggets, et Aaron Gordon 17 de plus (et 8 rebonds) mais a été sanctionné à cinq minutes de la fin pour une faute flagrante sur Grant Williams.

Les San Antonio Spurs ont aussi enregistré un cinquième succès d’affilée, en faisant une victime de marque, les Milwaukee Bucks (111-93), leaders de la Conférence Est, diminués par les blessures.

À San Antonio, les jeunes Spurs ont bien profité de l’absence des deux vedettes de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo (genou gauche) et Jrue Holiday (cheville).

Keldon Johnson a marqué 29 points pour les Spurs, qui ont pris la tête dans le premier quart-temps puis ont déroulé, grâce aussi à Devin Vassell (22 pts) et Jakob Poeltl (15 pts, 10 rbds).

À Orlando, le Magic a obtenu une deuxième victoire d’affilée pour la première fois cette saison, en dominant les Phoenix Suns (114-97) grâce notamment à vingt points (et 10 rebonds) de Wendell Carter Jr, et 17 points de Franz Wagner, en l’absence du prometteur rookie Paolo Banchero (cheville gauche).

Cameron Payne a marqué 22 points pour les Suns mais Chris Paul était encore absent, à cause de son talon droit douloureux.

En Californie, les Lakers privés de leur superstar LeBron James, blessé, ont été battus 120-114 par les Sacramento Kings. C’est leur cinquième défaite d’affilée et ils se retrouvent à égalité avec les Houston Rockets pour le pire bilan de la NBA, avec deux victoires et dix défaites.