Wayne Rooney charge Cristiano Ronaldo sur son comportement à Manchester United

Envoyé sur le banc par son entraîneur, la situation de Cristiano Ronaldo ne le satisfait pas et plusieurs personnalités du ballon rond réagissent. Wayne Rooney, ancien coéquipier du Portugais, est revenu sur le comportement de l’attaquant.

Wayne Rooney et Cristiano Ronaldo ont été coéquipiers à Manchester United entre 2004 et 2009 mais ce n’est pas pour autant que l’ancien joueur anglais a mâché ses mots concernant la situation du Portugais. Interrogé au micro de talkSport, l’ancien international anglais a taclé son ancien coéquipier.

Manchester United serait-il meilleur avec Cristiano Ronaldo sur la pelouse ? « Non, je ne crois pas », assure ainsi Wayne Rooney avant d’ajouter : « Ronaldo et Messi sont sans doute les meilleurs joueurs de tous les temps mais je pense que ce que Ronaldo a fait depuis le début de la saison n’est pas acceptable pour Manchester United. J’ai vu Roy (Keane) le défendre (l’ex-défenseur des Red Devils avait dit comprendre sa frustration, ndlr). Roy n’accepterait pas ça. Il ne l’accepterait pas du tout. Manchester United est en reconstruction et n’a pas besoin de ça. »