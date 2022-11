Lionel Messi affiche ses ambitions pour la Coupe du monde au Qatar

La Coupe du monde au Qatar sera la 5ème de Lionel Messi. Interrogé par Olé, l’attaquant du Paris Saint-Germain a affiché ses ambitions pour ce Mondial, lui qui n’a pas encore soulevé ce trophée tant convoité.

Auteur de 12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Lionel Messi s’est montré confiant mais met en garde ses coéquipiers argentins : « Ce groupe est similaire à celui de 2014, quand on a atteint la finale. À partir de là, j’ai compris qu’il fallait croire en un groupe fort comme celui-là et aussi qu’il est important de bien démarrer pour la suite de la Coupe du monde. Ce groupe est devenu fort lorsque nous avons perdu contre le Brésil lors de la Copa América 2019 ». Il est revenu ensuite sur cette compétition qui peut se jouer sur des détails : » on est très excités et on sait qu’on est dans un grand moment, mais il faut savoir que c’est une Coupe du monde et c’est très difficile de la gagner. Dans un match tout peut arriver et il y a des détails qui marquent ».