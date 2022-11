Micros sur les arbitres, matchs plus courts… les idées étonnantes de Gerard Piqué pour rendre le football plus attractif Gerard Piqué a donné plusieurs idées afin de rendre le football plus attractif et moins ennuyant.

Publié le 12/11/2022

Fraîchement retraité, Gerard Piqué était l’invité du streamer espagnol Ibai Llanos. L’ancien joueur du FC Barcelone en a profité pour évoquer quelques idées qu’il souhaiterait mettre en place dans le football moderne afin de le rendre plus attractif. En premier lieu, l’ancien défenseur souhaiterait modifier la durée des matchs, 90 minutes pour le moment : « Les gens vont vous dire que non, que le temps de jeu effectif ne l’est pas. Cherchons donc des règles plus divertissantes. Je ne sais pas ce qu’ils sont, je ne me suis pas arrêté pour y réfléchir, mais je pense que le produit lui-même est dépassé ».

De plus, Gerard Piqué souhaiterait une meilleure communication entre les différents acteurs présents sur le terrain : « Je pense qu’il devrait y avoir des microphones sur les arbitres et aussi sur les entraîneurs. Ils doivent expliquer les décisions. S’ils parlent et expliquent, au moins vous pouvez le comprendre ou non, mais vous pouvez le respecter. »