Premier League: Manchester United voudrait vendre Harry Maguire l’été prochain pour renflouer les caisses du club

Selon The Guardian, Erik ten Hag souhaite vendre Harry Maguire afin de financer le mercato estival. Son contrat expire en juin 2025 et sa valeur marchande devrait se trouver autour des 30 millions d’euros, d’après Transfermarkt.

Pour le moment, la charnière centrale de Ten Hag est Raphaël Varane et Lisandro Martínez. Maguire n’a participé qu’à quatre matchs de Premier League, cette saison avec Manchester United. Toujours d’après le quotidien anglais, Ten Hag admire le professionnalisme du joueur mais considère le rythme lent de Maguire comme un problème et veut le vendre pour ajouter une véritable concurrence à Varane et Martínez et améliorer la qualité de la défense.