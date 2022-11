À une semaine de la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema rassure malgré sa blessure: «Je serai en forme»

Mis sur la touche à cause d’une blessure, Karim Benzema a voulu rassurer par rapport à sa forme physique qui inquiète l’équipe de France.

L’équipe de France débutera son Mondial au Qatar face à l’Australie le 22 novembre prochain et une question taraude de nombreux Français et observateurs : Karim Benzema sera-t-il en forme pour ce premier match ? L’attaquant français a raté plusieurs matchs avec le Real Madrid mais figure dans la liste des convoqués pour participer à la Coupe du monde. À Lyon, Benzema a voulu un peu rassurer.

« J’ai eu quelques petites gênes, rien de grave. Il y a encore du temps d’ici le 22 (novembre, date de France-Australie). Je serai en forme, prêt physiquement et mentalement. » explique-t-il au micro de Prime Video.

Interrogé sur l’objectif final, l’attaquant français s’est montré prudent : « La Coupe du monde ? Ce serait un des plus beaux cadeaux d’anniversaire, chaque match sera une finale. On a un très bon groupe, on prendra match après match. »