D1A: le Club de Bruges dénonce une nouvelle fois les chants discriminatoires de la part de ses supporters

Dans une lettre ouverte publiée sur son site samedi, le Club de Bruges a une nouvelle fois dénoncé les chants discriminatoires et diffamatoires de la part de ses supporters.

« Le Club de Bruges, avec ses joueurs, son staff, ses employés et les différents groupes de supporters et fédérations de supporters, souhaite mettre un terme à ces chants par le biais de cette lettre ouverte », a écrit le club brugeois qui veut mettre à un terme à ses chants discriminatoires et diffamants, « parce que cela ne reflète pas les valeurs que les champions de Belgique veulent défendre. »