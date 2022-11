Immeubles effondrés à Lille: une personne est portée disparue (photos et vidéo)

Un bâtiment de trois étages en travaux s’est écroulé, entraînant un immeuble voisin dans sa chute vers 9h15 dans la rue Pierre Mauroy, une rue très passante de la ville, mais heureusement avant l’ouverture des magasins. Les bâtiments avoisinants ont été évacués samedi matin « par précaution ».

Une personne portée disparue

Des pompiers étaient toujours en début d’après-midi en train de déblayer les gravats, un mélange poussiéreux de briques et de poutrelles en métal, restes d’un échafaudage sur la façade du bâtiment. Et, après avoir un temps pensé que l’effondrement n’avait fait aucune victime, ils craignaient en début d’après-midi qu’un médecin, porté disparu, puisse se trouver dessous.

« On est quasiment sûrs que cette personne se trouve dans les gravats », a indiqué le lieutenant-Colonel Stéphane Beauventre, dans un message diffusé par le Centre opérationnel de secours (Codis). « Son téléphone ne répond pas, sa voiture est dans le parking, (…) et il » ne s’est pas présenté ce matin à son travail, a-t-il ajouté. « On concentre tous nos efforts à (…) extraire à la main les gravats pour accéder à cette victime. »

D’autres pompiers ont passé la matinée à vérifier les immeubles voisins pour déceler d’éventuelles fissures ou fuites de gaz consécutives à l’effondrement. Le parquet de Lille a ouvert une enquête pour « mise en danger de la vie d’autrui », a-t-il indiqué à l’AFP. « Une expertise judiciaire a été diligentée pour faire la lumière sur cette affaire », a ajouté le parquet.