Des centaines d’agents forment une haie d’honneur pour la sortie de l’hôpital du collègue du policier tué à Bruxelles

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord a été attaquée par un individu armé d’un couteau, jeudi soir vers 19h15, rue d’Aerschot à Schaerbeek. D’autres policiers sont venus en renfort et ont tiré sur l’assaillant afin de le maîtriser. Les deux policiers et l’auteur, blessés, ont été emmenés à l’hôpital. L’un des agents, touché au cou, est décédé des suites de ses blessures.

À lire aussi Policier tué à Bruxelles: comment la procédure dite «de Nixon» montre ses limites

Son collègue quitte l’hôpital de Jette ce samedi, accompagné par ses proches. Lors de sa sortie, des centaines de collègues et de secouristes se sont réunis dès 14h15 pour former une longue haie d’honneur. RTL a dénombré environ 300 policiers peu avant 15h. Devant l’établissement, il n’y a plus un bruit, selon RTL. Plus personne ou presque ne sort ou n’entre dans l’hôpital. L’hommage prend le dessus sur tout le reste.