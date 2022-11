Le réfugié iranien de Roissy, qui a inspiré Spielberg pour «Le Terminal», est mort à l’aéroport

Mehran Karimi Nasseri, réfugié politique iranien qui a vécu plus de 18 ans à l’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle et a inspiré le réalisateur Steven Spielberg pour son film «Le Terminal», y est mort samedi, a appris l’AFP de source aéroportuaire.

Né en 1945 à Masjed Soleiman, dans la province iranienne du Khouzistan, Mehran Karimi Nasseri, connu sous le nom de «Sir Alfred», avait élu domicile à Roissy, au nord de Paris, en novembre 1988, après un long périple - à la recherche de sa mère - qui l’avait mené à Londres, à Berlin ou encore Amsterdam. Chaque fois, il avait été expulsé par les autorités, faute de pouvoir présenter des papiers.

En 1999, il avait obtenu le statut de réfugié en France et un titre de séjour. A Roissy, il était devenu un familier du personnel de l’aéroport et une figure emblématique, faisant l’objet de nombreux reportages de télévisions et radios, françaises et étrangères, avant la consécration cinématographique.