Felice Mazzù est de retour au Sporting de Charleroi

Comme pressenti, Felice Mazzù est le nouvel entraîneur du Sporting de Charleroi. Près de 3,5 ans plus tard, l’ancien « Magicien du Mambourg » est de retour au sein du club qui l’a révélé parmi l’élite.

Le Sporting de Charleroi tient le successeur d’Edward Still. Trois semaines après le licenciement de ce dernier suite au revers de trop au Cercle de Bruges (4-1), Felice Mazzù est de retour au Mambourg. C’est tout sauf une surprise. Si la direction avait rencontré plusieurs candidats, notamment pour prendre un peu le pouls, il était clair – dès le moment où le timing entre les licenciements d’Edward Still et de Felice Mazzù était identique – que l’entraîneur de 56 ans serait la priorité sambrienne dans ce dossier.

De son côté, malgré des possibilités à l’étranger, Felice Mazzù a préféré rester en Belgique pour se relancer un défi. Comme c’est la coutume au Mambourg ces dernières années, le nouveau T1 sambrien a signé un contrat à durée indéterminée après que les différentes parties ont abouti à un accord final en cette fin de semaine. Il est le premier entraîneur à arriver au Sporting en cours de saison depuis la reprise du club par Mehdi Bayat et Fabien Debecq. Suite au départ de Yannick Ferrera, la solution interne via Luka Peruzovic puis Mario Notaro avait en effet été privilégiée en attendant l’arrivée d’un certain… Felice Mazzù quelques mois plus tard.