C’est officiel: Felice Mazzù rebondit au Sporting de Charleroi

Après avoir été remercié à Anderlecht le 24 octobre, Felice Mazzu est de retour au Sporting de Charleroi. Déjà passé par le club carolo entre 2013 et 2019, Mazzu succède à Edward Still, remercié le 22 octobre.

Après son départ de Charleroi en 2019, Mazzu, 56 ans, est passé par Genk, l’Union Saint-Gilloise puis Anderlecht où il a été licencié au lendemain du Clasico arrêté sur le terrain du Standard.

Entre 2013 et 2019, le Carolo a permis aux Zèbres de disputer trois fois les playoffs 1 et de jouer les tours préliminaires de l’Europa League lors de la saison 2015-2016. Lors de son premier mandat, il a dirigé 259 matches du Sporting avec un bilan de 108 victoires, 66 partages et 85 défaites.