Dix buts et d’incroyables retournements de situation: partage de folie entre Zulte Waregem et Eupen! (5-5)

Zulte Waregem et Eupen se sont quittés dos à dos sur le score improbable de 5-5, samedi à l’occasion de leur dernier match précédant la trêve du Mondial. Ce duel opposait deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien en Jupiler Pro League. Accusant à trois reprises deux buts de retard (0-2, 1-3 et 2-4), le club flandrien a cru émerger 5-4 en fin de rencontre avant que Eupen sur une nouvelle erreur défensive adverse n’arrache un point dans l’ultime minute des arrêts de jeu. Après 17 journées, soit la moitié de la saison régulière, Eupen compte 16 points et reste 15e. Zulte Waregem, après ce 2 sur 12, se retrouve provisoirement 16e avec 13 points.

La victoire des Pandas contre le Standard du week-end dernier avait été ternie par une cinglante élimination mardi en Coupe sur le terrain du club de Challenger Pro League de Deinze (3-0). Revanchards, ils se sont rapidement rassurés. Dès la 9e minute, Ndri faussait compagnie à l’arrière-garde locale et trompait Bostyn (0-1). Une nouvelle accélération sur le flanc, signée Charles-Cook suivie d’une frappe placée dans le petit filet plaçait Eupen sur du velours (0-2, 20e). Les Germanophones n’étaient pas loin du 3e but à la 23e mais Bostyn arrêtait le frappe de Van Genechten isolé dans le rectangle.