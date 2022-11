SC Charleroi – Malines: le début de rencontre perturbé par des jets de fumigènes et des balles de tennis, Mehdi Bayat visé (vidéos)

C’est dans un climat lourd et pesant qu’a débuté le match entre le Sporting de Charleroi et Malines. La rencontre a d’ailleurs dû être interrompue quelques instants en tout début de match pour des jets de balles de tennis et autres pétards ou fumigènes. Le jeu a ensuite repris quelques minutes avant d’être à nouveau interrompu par l’arbitre de la rencontre, qui a renvoyé les 22 acteurs aux vestiaires pour quelques minutes. La rencontre a ensuite repris son cours.

C’est une nouvelle fois Mehdi Bayat qui est visé par les supporters du Sporting. Avant la rencontre, les plus virulents d’entre eux avaient déjà tenté de forcer les grilles du stade pour arriver jusqu’à la T1. S’ils ont réussi à franchir les premières grilles, ils ont ensuite été arrêtés par les policiers.