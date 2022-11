GP du Brésil: George Russell remporte la course sprint et partira en pole position du Grand Prix

George Russell (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix du Brésil de Formule 1, 21e et avant-dernière manche du championnat du monde, après sa victoire dans la course sprint samedi sur le circuit d’Interlagos. Le Britannique a devancé l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et son équipier et compatriote Lewis Hamilton.

Parti en pole position, le Danois Kevin Magnussen (Haas) a dû laisser la tête de la course au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, au 3e tour.