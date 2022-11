Mehdi Bayat furieux après l’arrêt de SC Charleroi – Malines: «On donne le pouvoir aux supporters, ils n’ont pas le droit de prendre tout le monde en otage» L’administrateur-délégué du Sporting Charleroi s’est exprimé au micro d’Eleven Sports après l’interruption définitive de la rencontre entre Charleroi et Malines.

Photo News

Par la rédaction Publié le 12/11/2022 à 23:05 Temps de lecture: 3 min

Tristes images ce samedi soir lors de la rencontre entre le Sporting de Charleroi et Malines. Les supporters carolos ont provoqué l’arrêt définitif de la rencontre en jetant des fumigènes sur la pelouse… alors que leur équipe menait au score (1-0). Invité à réagir au micro d’Eleven Sports, Mehdi Bayat, le patron du Sporting de Charleroi s’est montré très énervé. « On vient de vivre une situation que je vous ai expliquée avant le match. J’ai prévenu en interview d’avant match qu’une partie des supporters préméditaient une action. On était en train de gagner et de bien joué, c’est tout un club qui se battait contre une situation difficile… Ce qu’a fait cette partie de supporters ce soir, je n’ai pas les mots pour le décrire. Ils n’ont pas supporté l’équipe, ce n’est pas ça Charleroi. On était en train de se battre et on va perdre 5-0, alors qu’on menait au score », s’est-il indigné.

« Ils ont prévenu avant le match qu’ils allaient le faire. Je ne sais pas quoi dire et les dirigeants de Malines non plus. Ils m’ont dit ce soir qu’ils regrettaient de ne pas avoir vendu de joueurs en plus car ils avaient une perte de 6 millions d’euros. Et moi on me reproche de ne pas être en faillite parce que je gère le club, et on s’énerve parce qu’on n’est pas 3e ou 4e ? Évidemment que ça me touche au plus profond de moi. Tout le monde s’est battu et était motivé. C’était un scénario idyllique pour répondre parfaitement aux critiques et les joueurs et le staff étaient à fond dedans. Defayt voulait terminer sur une bonne note. Pourquoi on les prive de ça ? », a-t-il poursuivi.