Frank Defays très ému après l’interruption de SC Charleroi – Malines: «Je suis très abattu, comme tout le club et les joueurs» (vidéo)

La rencontre entre le Sporting de Charleroi et Malines a dû être définitivement arrêtée à cause des jets de fumigènes des supporters carolos ce samedi, alors que leur équipe menait au score (1-0). Interrogé au micro d’Eleven Sports, le coach intérimaire Frank Defays, qui disputait son dernier match à la tête de l’équipe avant l’arrivée de Felice Mazzù, a semblé très ému.

« On peut parler du match ou doit parler de l’arrêt ? Le sentiment que j’ai, c’est que les joueurs avaient le match en mains. On était sur le point de mettre le deuxième et aujourd’hui nous venons de perdre trois points sans doute contre un concurrent pour les seconds playoffs. C’est une grande frustration et une grande tristesse. Je suis très abattu, comme tout le club et les joueurs. Dans l’état où je suis j’entends à peine les questions donc voilà, c’est une déception », a-t-il déclaré.