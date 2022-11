Match arrêté entre le SC Charleroi et Malines: les Zèbres ont été pris en otage par leur T4

Malgré l’annonce de l’arrivée de Felice Mazzù en tant qu’entraîneur principal et alors que le Sporting de Charleroi menait 1-0, les supporters présents en T4 ont provoqué l’arrêt définitif et la future défaite du matricule 22

Elle était attendue, mais elle est presque devenue anecdotique ce samedi soir au Mambourg. En effet, malgré l’annonce du retour au bercail de Felice Mazzù en tant qu’entraîneur principal dans l’après-midi et alors que le Sporting de Charleroi menait 1-0, le dernier match avant la Coupe du Monde n’est pas allé à son terme et ce sont bien les Malinois qui vont empocher trois points tombés du ciel, tant ils étaient inexistants dans cette rencontre. La raison ? Une partie des « supporters » carolos était là pour décider de l’issue d’une partie qu’elle ne voulait donc pas gagner. Et la solution est donc venue de leurs poches par l’usage intempestif et répété d’engins pyrotechniques, notamment.

Après 15 minutes, le match avait déjà été interrompu deux fois. On imaginait alors mal que la partie aille à son terme. Et c’est en effet ce qui est arrivé. On pensait pourtant que les choses s’étaient ensuite calmées, puisqu’une fois le message passé par la T4 avec des méthodes qui ont fini par déplaire au reste du stade, un retour à la normale avait plus ou moins été opéré jusqu’à l’ouverture du score de Benbouali. Les chants anti-Bayat provenant de T4 qui ont suivi le 1-0 ont alors été sifflés par le reste du stade. Et s’en sont suivis des chants de la T4 contre… les autres supporters carolos, jusqu’à ce que les deux fumigènes de trop soient lancés de cette même T4.

Cela a rendu fou la majorité des personnes présentes ce samedi soir à Charleroi, que ce soit parmi les joueurs et les dirigeants qui n’en revenaient pas, mais aussi par la grande majorité du public sambrien qui n’a pas du tout apprécié les méthodes utilisées par les Storm Ultras et leurs voisins présents en tribune.