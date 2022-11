Contre l’Union Saint-Gilloise, Marlon Fossey veut aider le Standard à s’imposer à Sclessin

Il existe différentes manières de mettre le feu dans un stade. En soulevant des montagnes via une débauche d’énergie de fou, en offrant des gestes techniques dignes des plus grands magiciens ou en se laissant aller à quelques acrobaties lors des célébrations de but. Pour communier avec le public lors de sa réalisation dans le Clasico face aux Mauves, Marlon Fossey s’était lancé dans un salto arrière qui lui avait occasionné une douleur au niveau des ischios. « On va dire que je n’ai pas trop réfléchi sur le moment (rire). Si je fouette encore les filets dans le futur, je pense que je vais opter pour un comportement beaucoup plus simple. »

Un cimetière pour les favoris

Des velléités qui risquent d’être nombreuses ce dimanche à Sclessin. Face à l’Union, les Rouches devront une nouvelle fois se parer de leurs plus beaux apparats pour tenir la route face à la révélation européenne. Des Unionistes qui possèdent cinq unités d’avance sur leurs hôtes du jour. « Nous voudrons donc réaliser un truc contre des joueurs qui bossent beaucoup et qui se trouvent dans une bonne dynamique. L’Union est un adversaire solide dans tous les secteurs, le Standard se devra donc d’évoluer à son meilleur niveau pour sortir victorieux de cet affrontement. Pour nous pousser vers la victoire, je compte sur nos supporters et leur capacité à créer une atmosphère de dingue. »

Des fans qui apprécient de plus en plus l’apport de l’Américain sur le côté droit. « J’apprends de semaine en semaine. Le meilleur reste toutefois à venir, notamment au niveau des automatismes avec mes partenaires. Pour être performant, il faut qu’une alchimie s’opère et celle-ci n’en est encore qu’à ses débuts. J’évolue souvent avec William Balikwisha, un élément très technique, ce qui simplifie notre entente. Sa facilité à conserver le ballon nous rend plus forts. »

Et carrément intraitables lors des joutes face aux ténors de la compétition. Cette saison, Sclessin se mue en véritable cimetière pour les favoris. « Le vestiaire veut continuer sur sa lancée à la maison, en se disant que toutes les rencontres ressemblent à des finales. C’est une phrase un peu bateau, mais elle permet de situer notre envie. La trêve arrive et va nous permettre de souffler mais pour la rendre encore plus agréable, elle se doit d’être vécue avec le sentiment du devoir accompli. Si les esprits sont frais durant la Coupe du Monde, nous pourrons aborder les prochaines échéances avec ambition. Il reste 90 minutes au cours desquelles il faudra s’arracher pour ne rien regretter. »