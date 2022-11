Envoyer un colis: une opération simplifiée, à moindres frais

Les envois de paquets entre particuliers ont progressé ces dernières années. Multiplication des points relais, numérisation… La démarche est de plus en plus facile à réaliser. Les prix sont aussi plus légers. À condition de bien comparer.

Si l’e-commerce a boosté le marché du colis en général, le segment des paquets envoyés progresse lui aussi. De plus en plus de Belges font parvenir à leurs proches ou à d’autres particuliers des objets, habits, cadeaux. Sur les 336 millions de colis qui ont transité dans le royaume en 2020, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) estime qu’un peu plus de 20 millions étaient des colis envoyés par des particuliers. « C’est un segment qui croît en même temps que la livraison de colis en général. L’essor du seconde main y est certainement pour quelque chose », observe-t-on au sein de l’institution. « La tendance a commencé pendant le covid, quand c’était impossible de visiter des amis ou la famille, mais qu’on voulait tout de même fêter les anniversaires ou Noël », poursuit Lies Florentie, porte-parole de PostNL.