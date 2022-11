Frayeur pour Esteban Ocon en Formule 1: sa monoplace prend feu juste après la fin de la course sprint lors du Grand Prix du Brésil (vidéo)

Quelques minutes après la course sprint du Grand Prix du Brésil, Esteban Ocon a connu une petite frayeur. Sa monoplace a pris feu.

Esteban Ocon a connu une course sprint lors du Grand Prix du Brésil très compliquée. Le pilote Alpine s’est accroché en course avec son coéquipier Fernando Alonso. Après la course, le pilote français a connu une petite frayeur.

L’accrochage entre les deux coéquipiers a fait quelques dégâts. Esteban Ocon est rentré aux stands après la course sprint de ce samedi, avant que sa monoplace ne s’enflamme. Heureusement, le pilote avait déjà quitté sa monoplace tandis qu’un commissaire est rapidement intervenu pour éteindre ce départ de feu.