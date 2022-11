NBA: Kevin Durant enchaîne avec les Nets, les Celtics battent les Pistons (vidéos)

Les Boston Celtics, en pleine réussite eux aussi, ont ajouté une sixième victoire à leur série, aux dépens des Detroit Pistons (108 à 117). Et les Dallas Mavericks ont calmé les Portland Trail Blazers grâce à 42 points et un triple-double de Luka Doncic.

Kevin Durant et les Brooklyn Nets ont battu samedi Los Angeles Clippers (95 à 110), samedi, et remporté leur 4e victoire en cinq matches depuis que l’autre star de la franchise new yorkaise, Kyrie Irving, est suspendu pour une affaire de propos antisémites.

Irving a déjà manqué cinq matches mais le coach des Nets, Jacque Vaughn, a indiqué samedi, avant le match, qu’il ne serait pas de retour pour le choc de dimanche contre les Lakers.

Durant a été excellent dans toutes les zones, marquant 27 points à ajouter à six rebonds, trois passes décisives, deux ballons bloqués et deux ballons volés. Et il a été bien aidé par le réserve Seth Curry, auteur de 14 de ses 22 points dans le dernier quart-temps.

A 34 ans, Durant est le premier joueur à débuter une saison par 13 matches d’affilée à plus de 25 points depuis Michael Jordan (16) au début de la saison 1988-89.

Chez les Clippers, Paul George n’a pu marquer que 17 points, le centre Ivica Zubac 16 points (et 15 rebonds), Marcus Morris 13.

A Dallas, Doncic a mis fin à une série de deux défaites des Mavericks cete semaine et réussi son troisième triple-double de la saison: 42 points, 13 rebonds et 10 assists pour défaire 117-112 les Trail Blazers.

C’est déjà le 49e triple-double du Slovène, 23 ans, et le 4e à plus de 40 points. Les Blazers n’ont rien pu faire, alors qu’ils restaient sur trois victoires consécutives et pointaient au 2e rang de la Conférence Ouest.

A Detroit, Jayson Tatum, intenable cette semaine, a encore marqué 43 points (et pris 10 rebonds), de quoi compenser les absences conjuguées de Jaylen Brown, Al Horford et Malcolm Brogdon, lors d’une victoire 108-117 chez les Pistons, qui menaient pourtant de deux points à la mi-temps.

A Philadelphie, Joel Embiid a fait presque aussi bien que Tatum: 42 points (et 10 rebonds aussi) pour permettre aux 76ers de battre 121-109 les Hawks et donc prendre une revanche immédiate sur la défaite de jeudi à Atlanta.