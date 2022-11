La Pro League convoque une réunion d’urgence suite aux incidents survenus à Charleroi :«Ce groupe doit être exclu»

Lorin Parys a appelé d’urgence les clubs à se réunir lundi matin pour lutter plus efficacement contre la violence dans les stades et oeuvrer pour plus de sécurité.

Le directeur général (CEO) de la Pro League de football s’est exprimé dimanche sur les réseaux sociaux au lendemain d’une nouvelle rencontre du championnat de Belgique arrêtée en raison de multiples incidents.