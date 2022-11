Policier tué à Bruxelles: «Une des premières réactions de Jason était de s’excuser de n’avoir pas pu sauver son collègue»

Invité sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche sur RTL, le Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Nord Olivier Slosse a partagé la tristesse que ressentent aujourd’hui les policiers, suite à la perte d’un de leurs collègues, mais aussi « de l’incompréhension et de la colère ». Une erreur a-t-elle été commise ? « On pourrait se retrouver dans une situation où il n’y a pas d’erreur mais où l’erreur réside dans le système. Comme l’issue est inadmissible, on ne peut pas avoir un système qui résulte dans ce genre de fait, donc on doit réfléchir au système ».

Le second policier blessé, Jason P., est sorti de l’hôpital ce week-end. Olivier Slosse explique que sa première réaction a été de s’excuser de ne pas avoir pu sauver son collègue. « Je crois que ça traduit tout à fait ce que tout le monde se pose comme question. Qu’est-ce qu’on aurait pu faire autrement ? (…) C’est ce qui est très difficile dans une situation comme celle-là. Chercher des culpabilités, il faut le faire bien entendu mais il ne faut pas oublier que tous ces gens sont des humains », a-t-il réagi.