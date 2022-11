Météo: une belle journée d’automne avant une semaine pluvieuse

Lundi , la grisaille matinale mettra du temps à se dissiper et devrait persister toute la journée sur le flanc sud de l’Ardenne. Sur une large partie centrale du pays, la matinée sera ensoleillée. Le ciel deviendra ensuite graduellement très nuageux à partir de la frontière française, et quelques ondées seront déjà possibles au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 6 ou 7 degrés en Ardenne et 11 ou 12 degrés sur le centre et le nord-est du territoire.

Après un dimanche ensoleillé et clément, avec des maximas de 10 à 16 degrés, la semaine prochaine sera marquée par le retour de la pluie et une chute des températures, selon les prévisions de l’IRM.

Mardi, la journée débutera par une nébulosité souvent abondante et des averses. Plus tard en matinée, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies à partir du sud-ouest. Dans l’après-midi, la nébulosité augmentera à nouveau par l’Ouest et il s’en suivra de la pluie transitant vers le centre et l’Est en soirée et durant la nuit. Le thermomètre variera entre 9 et 12 degrés sous un vent modéré, parfois assez fort à la côte.

Mercredi matin, un peu de pluie ou quelques averses seront encore présentes sur l’Est alors qu’ailleurs, le temps sera plus sec avec des éclaircies. En journée, davantage de nuages seront présents avec, localement, un risque de faibles précipitations. En soirée, une nouvelle zone de pluie abordera notre pays par l’Ouest. Les maxima évolueront entre 7 degrés en Hautes fagnes à 11 degrés dans le centre.

Le temps restera variable jeudi avec des maxima pouvant atteindre 14 degrés localement avant de redescendre à 11 degrés vendredi.