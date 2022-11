Des supporters néerlandais s’affrontent avec violence après un match de football, plusieurs personnes tombent dans un fleuve (vidéo)

Les supporters d’Utrecht et Volendam se sont affrontés violemment après la rencontre des deux équipes en D1 néerlandaise.

Après la rencontre opposant le FC Utrecht et Volendam, des supporters des deux camps se sont affrontés dans le centre de la ville de Volendam. Des images montrent que plusieurs supporters sont même tombés dans l’eau.

Plusieurs personnes ont chuté, se retrouvant ainsi dans l’eau mais on peut ainsi voir deux groupes se faire face sur la digue. Des tabourets de bar et des vélos ont servi de projectiles. D’après HLN, plusieurs voitures de police ont été déployées pour retenir les supporters et le village a été agité pendant un long moment.