Policier tué à Bruxelles: les explications du ministre de la Justice Pourquoi l’assaillant n’a-t-il pas été privé de liberté lorsqu’il a proféré des menaces à l’encontre des policiers ? Le ministre de la Justice explique pourquoi Yassine M. a été relâché avant de commettre l’attaque de la Gare du Nord.

Par Belga Publié le 13/11/2022 à 13:51 Temps de lecture: 3 min

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a demandé au procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, un rapport sur les événements qui ont entouré le meurtre d’un policier jeudi à Schaerbeek, a-t-il indiqué dimanche sur le plateau de « C’est pas tous les jours dimanche » sur RTL. Il en présentera les conclusions lundi devant les commissions réunies de l’Intérieur et de la Justice de la Chambre. « Je sens qu’il y a beaucoup d’émotion. Cette affaire touche tout le monde et me touche personnellement. C’est terrible ce qui s’est passé. Je demande la clarté et la transparence totales. J’ai demandé un rapport au procureur général et je vais au Parlement demain après-midi », a-t-il souligné.

À lire aussi policier-tue-bruxelles-comment-la-procedure-dite-de-nixon-montre-ses-limites (2) Le ministre a livré quelques explications sur la façon dont le parquet de Bruxelles avait géré le dossier lorsque le meurtrier présumé, Yassine M., s’est rendu jeudi dans un commissariat à Evere pour faire savoir qu’il voulait s’en prendre à des policiers et qu’il demandait une aide psychologique. Une procédure à revoir L’homme, fiché par l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (Ocam) comme extrémiste potentiellement violent, était « très confus », selon le ministre. Il a été privé de liberté, les policiers l’ont fouillé sans trouver d’arme sur lui. La police a pris contact avec le magistrat de garde du parquet qui s’est lui-même tourné vers un magistrat spécialisé dans le terrorisme ainsi que vers le service anti-radicalisme. Depuis sa sortie de prison en 2019, où il a purgé une peine pour des faits de droit commun, aucune information « inquiétante » n’était mentionnée le concernant. Etant donné que l’homme s’est présenté lui-même à la police et qu’il demandait de l’aide, il a été décidé de le renvoyer vers un hôpital où il devait faire l’objet d’une évaluation psychiatrique. « Lorsque la personne est emmenée à l’hôpital, c’est un patient à ce moment-là, pas un suspect. Il demande de l’aide, donc il est dirigé vers l’hôpital. La police l’accompagne jusqu’aux infirmiers. On ne sait pas ce qui a été dit à ce moment-là. L’enquête va le prouver », précise le ministre. À lire aussi Policier tué à Bruxelles: rien n’a entravé l’expédition mortelle de l’ex-détenu au pedigree radical