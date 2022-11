Désormais présentatrice télé sur Pickx+, Olivia Borlée veut faire bonne impression

L’aînée de la fratrie la plus célèbre de l’athlétisme belge ajoute une nouvelle corde à son arc en présentant une nouvelle émission sportive sur Pickx+ dès ce lundi. Avec un objectif de découverte.

On l’avait déjà vue jouer les consultantes sur la RTBF lors des Jeux olympiques de Londres et de Tokyo « dans un environnement assez confortable puisque je parlais de mon sport, l’athlétisme ». A partir de ce lundi soir et pendant sept semaines pour la première saison, Olivia Borlée arrive cette fois aux commandes d’une nouvelle émission multisports sur Pickx+, la chaîne payante de Proximus.