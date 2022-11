Pourquoi la Coupe du monde au Qatar tracasse les sponsors des Diables rouges

C’est dimanche prochain, le 20 novembre, que sera donné le coup d’envoi du premier match de la Coupe du monde de football 2022. L’équipe nationale équatorienne rencontrera celle du pays hôte au stade Al Bayt à Al Khawr au Qatar. Et pourtant, notre royaume, comme de nombreux autres pays participants, vit depuis plusieurs semaines à l’heure du Mondial. Sous l’impulsion de l’Union belge, de leurs quatorze sponsors principaux et des marques utilisant leur image sous licence, les Diables rouges ont envahi les écrans publicitaires, les panneaux d’affichage, les ondes radio et de nombreux emballages de produits dans le commerce. Même si c’est avec plus de retenue que lors de l’Euro de l’été de l’an dernier… « J’ai l’impression que c’est le service minimum. Les campagnes de pub à l’occasion de ce Mondial m’ont l’air plus discrètes », constate Eric Hollander, fondateur de l’agence Air. « Les entreprises ont arrêté leurs budgets publicitaires pour la Coupe du monde il y a un bon moment.